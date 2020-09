30 Jahre Donaupark Mauthausen

Es hat sich einiges geändert in den letzten 30 Jahren am Brückenkopf von Mauthausen. waren dereinst dort Tennisplätze angelegt, wichen diese bis 1990 einem Einkaufszentrum mit ursprünglich 15 Geschäften, dem Donaupark.

Heute spielt der beliebte Treffpunkt an der Bundesstraße in einer ganz anderen Liga. 59 Mieter ziehen jährlich rund zweieinhalb Millionen Besucher an, die dank 600 Gratis-Parkplätzen für rund 62,5 Mio. Euro Umsatz sorgen.

Die Gesamtfläche des Donauparks liegt bei 21.000 Quadratmetern. Gut 13 Millionen Euro wurden über die Jahre investiert, zuletzt knapp mehr als drei Millionen Euro.