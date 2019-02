30-Millionen-Projekt in Summerau nimmt Hür de

Von Heinz Wernitznig

Mehrheitlich – pikanterweise mit einer Gegenstimme der FPÖ – beschlossen hat Donnerstagabend der Gemeinderat von Rainbach im Mühlkreis die Umwidmung einer Fläche von 13 Hektar nahe dem Summerauer Bahnhof für den von der Firma Handlos geplanten Bau eines Sägewerks.

Dieses soll nach den Vorstellungen des Unternehmens mit Sitz in Tragwein rund 60 Mitarbeiter beschäftigen und bereits im kommenden Jahr in Betrieb gehen, an die 30 Millionen Euro sollen investiert werden.

„Jetzt wird es in den kommenden Verfahren darum gehen, die Bedenken der Anrainer hinsichtlich Verkehr und Lärm auszuräumen“, betont Bürgermeister Friedrich Stockinger, der sich über die entstehenden Arbeitsplätze freut, im Gespräch mit dem VOLKSBLATT. Ausschlaggebend für den Standort Summerau sei vor allem der Anschluss an die Bahn gewesen.