30 Rieder Gemeinden trauen sich

Von Harald Engelsberger

„Stadt und Land — Hand in Hand“, zitiert der Rieder Bürgermeister Albert Ortig einen Spruch und verweist voller Stolz auf den im Bezirk Ried im Innkreis mit Jänner startenden Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband, an dem sich „30 von 36 Gemeinden mit gültigen Gemeinderatsbeschlüssen beteiligen und so die Geschlossenheit in unserem Bezirk demonstrieren“, so Ortig, der auch Obmann dieses neuen Verbandes mit Sitz im Rieder Rathaus ist.

Förderung vom Land OÖ

„Die dafür nötigen Umbauarbeiten in der Höhe von rund 91.000 Euro wurden zu 90 Prozent vom Land OÖ gefördert“, sagt Ortig, der überzeugt ist, dass damit bei gleicher Qualität der Bürgerbetreuung auch viel Geld eingespart werden kann.

NR-Abg. Manfred Hofinger, selbst Bgm. der teilnehmenden Gemeinde Lambrechten, betont die Freiwilligkeit der Kooperation: „Somit war es für die Gemeinden ein gangbarer Weg, ohne die Eigenständigkeit zu verlieren und vielleicht kommen ja noch Gemeidneden dazu.“ Bezirkshauptfrau Yvonne Weidenholzer sieht im Verband den Beweis dafür, dass „im Bezirk Ried Synergien bürgerorientiert genutzt werden“.

Sie alle sind dabei

Das sind die 30 Gemeinden (von 36) im Bezirk Ried im Innkreis, die sich zum Standesamts- und Bürgerschaftsverband zusammengeschlossen haben — in alphabetischer Reihenfolge: Andrichsfurt, Antiesenhofen, Aurolzmünster, Eitzing, Geiersberg, Geinberg, Gurten, Kirchheim im Innkreis, Lambrechten, Mehrnbach, Mettmach, Mörschwang, Mühlheim am Inn, Neuhofen/Innkr., Obernberg am Inn, Ort/Innkr., Pattigham, Peterskirchen, Pramet, Ried/Innkr., Schildorn, Senftenbach, St. Georgen bei Obernberg/Inn, St. Marienkirchen am Hausruck, St. Martin/Innkr., Tumeltsham, Utzenaich, Waldzell, Weilbach und Wippenham.