300 zusätzliche Mitarbeiter in oö. Krankenhäusern

Von Harald Engelsberger

„Wir haben ein gemeinsames Ziel: Dass die Menschen in unserem Land gesund und gut leben können — von der Geburt bis ins hohe Alter“, waren sich gestern Oberösterreichs Landeshauptmann-Stellvertreterin und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander und OÖGKK-Obmann Albert Maringer bei der Präsentation des „Regionalen Strukturplans Gesundheit OÖ 2025“ (RSG OÖ 2025) einig. Zuvor hatte die Landes-Zielsteuerungskommission diesen durchaus ambitionierten Gesundheitsplan einstimmig beschlossen.

Diese gemeinsam in „eineinhalb Jahren und bei 400 verschiedenen Gesprächsterminen mit Experten und allen Krankenhausträgern entwickelte Strategie“ soll den Herausforderungen ans Gesundheitssystem durch die demografische und rasante medizinische Entwicklung Rechnung tragen.

Durchwegs Zustimmung zum oö. Gesundheitsplan

Zwar soll bis 2025 die Zahl der Spitalbetten (+37) und ambulanten Betreuungsplätze (+20) nur moderat auf insgesamt 7925 erhöht werden — geplant sind Verschiebungen von Chirurgie und Geburtshilfe in Richtung Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Akut-Geriatrie —, dafür wird es 2020 in den heimischen Krankenhäusern aber 300 zusätzliche Dienstposten geben. „Wir werden das Personal auch weiterhin konsequent aufstocken“, betont Haberlander, die „bewusst keinen starren 5-Jahres-Plan wollte, weil sich weitere Aufnahmen nach Bedarf und Notwendigkeit in den jeweiligen Gesundheitszentren richten“. Größte Herausforderung bleibe aber weiterhin der Bereich Pflegepersonal, für den die Arbeiterkammer (AK) gar einen Bedarf von 2500 Stellen sieht und auch gleich 500 zusätzliche Betten fordert. Dieser Kritik schließt sich übrigens SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder an, der aber höchstselbst als Mitglied in der Landes-Zielsteuerungskommission dem aktuellen „RSG OÖ 2025“ zugestimmt hat — „mit der Auflage eines indikatorenbasierten, beschäftigtenorientierten Zielmonitorings“, wie er sagt.

Auch der Linzer SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger begrüßte den präsentierten Gesundheitsplan „als ersten Schritt in die richtige Richtung“ und hob eine „höhere Effizienz, geringere Kostensteigerung sowie gleiche Qualität für Patienten und Beschäftigte“ als positiv hervor. Zugleich kritisierte Luger die steigenden Sprengelbeiträge für Gemeinden, die „in nur drei Jahren um 40 Millionen Euro“ gestiegen seien. Grünen-Gesundheitssprecherin Ulrike Schwarz wiederum nannte den „RSG OÖ 2025“ einen „weiteren Meilenstein für eine gesicherte Gesundheitsversorgung in OÖ“ und lobte, dass „erstmals neben dem Krankenhausbereich auch der Bereich der niedergelassenen Ärzte geplant“ worden sei.

Primärversorgungszentren bis 2025 auf 25 erhöhen

Große Einigkeit gab es zwischen Haberlander und Maringer bei der verstärkten Zusammenarbeit von niedergelassenem und Spitalsbereich. So peilt man bis 2025 die Erhöhung der Zahl der Primärversorgungszentren (PVZ) von derzeit vier auf 25 an — allerdings will Haberlander dabei vor allem auf die „Freiwilligkeit der Ärzte“ setzen. Maringer hob besonders die flexiblen Möglichkeiten bei Ärzteverträgen hervor, so gebe es „allein in Oberösterreich neun unterschiedliche Vertragsmodelle für Mediziner“.

So betreiben etwa Ärztinnen und Ärzte des Klinikums Kirchdorf seit 2011 eine gemeinsame Kindergruppenpraxis: „Diese übernimmt ambulante Leistungen des Spitals und ist direkt im Klinikum angesiedelt. Weiters ist seit Februar ein neuer Magnetresonanztomograf (MRT) in einem Anbau des Klinikums Rohrbach in Betrieb. Und die gynäkologische Ambulanz des Klinikums Freistadt ersetzt Leistungen, die Frauen wegen Nachbesetzungsproblemen nicht beim niedergelassenen Vertragsfacharzt in Anspruch nehmen können.“

Oberösterreich sei zudem das einzige Bundesland, das noch einen Hausärztlichen Notdienst als funktionierende Ergänzung für eine lückenlose Gesundheitsversorgung anbietet.

Die enge Vernetzung und Kooperation spielen auch innerhalb der Krankenhäuser eine Rolle. Zielstrebig vorangetrieben wird die landesweite Zusammenarbeit bei konkret definierten medizinischen Themen wie Onkologie, Herzinfarkt oder Schlaganfall.

160 Millionen Euro extra für Jahr 2020 reserviert

„Die bestmögliche Hilfe ist in vielen Fällen eine Hilfe in unmittelbarer Nähe — in anderen Fällen sind es hochspezialisierte Leistungen“, sagt Haberlander. „Für diese Fälle haben wir im Landes-Doppelbudget 160 Millionen Euro für 2020 reserviert. Und für die persönliche Patientenberatung gibt es die Gesundheits-Telefonnummer 1450.“