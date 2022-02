3000 Verhaftungen: Kritik ist gefährlich

Rund um die Welt sind am Samstag und Sonntag erneut zahllose Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu demonstrieren und den Menschen in dem angegriffenen Land ihre Solidarität zu bekunden. Allein in Berlin versammelten sich nach Schätzungen mehr als 100.000 Menschen.

Doch auch in Russland selbst regt sich der Widerstand. In Dutzenden Städten, darunter auch in der Hauptstadt Moskau sowie in Putins Heimatstadt St. Petersburg, gehen Menschen auf die Straße. So kam es etwa in Kreml-Nähe zum Protest, offiziell wurde dem vor sieben Jahren ermordeten Putin-Kritiker Boris Nemzow gedacht.

Obwohl die russischen Sicherheitskräfte überaus brutal gegen Demonstranten vor gehen und die russischen Behörden eindringlich vor einer Teilnahme an den nicht genehmigten Kundgebungen warnen. Mehr als 3000 Demonstranten wurden auch schon verhaftet.