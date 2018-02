3:1! Bärenstarker LASK entführte drei Punkte aus Wien

Von Christoph Gaigg aus Wien

Nicht schon wieder! Das dürften sich die rund 150 lautstarken LASK-Schlachtenbummler in der ersten halben Stunde beim Gastspiel gegen die Wiener Austria gedacht haben. Zu diesem Zeitpunkt lagen fast drückend überlegene Linzer 0:1 zurück – es drohte ein Deja-vu, denn schon im Hinspiel waren die Schwarz-Weißen bei ähnlichem Spielverlauf mit 0:2 als Verlierer vom Platz gegangen. Nach dem hochverdienten Ausgleich durch Thomas Goiginger (36.) drehte der Aufsteiger den Spieß aber sogar um und feierte dank Joker Mergim Berisha und Felix Luckeneder einen völlig leistungsgerechten 3:1-Auswärtssieg.

„Der Europacup ist kein Thema“ – diesen Satz ist man von LASK-Trainer Oliver Glasner und Co. mittlerweile gewohnt. Die Vorstellung im Ernst-Happel-Oval war aber über absolut europacupwürdig! Vor allem in Hälfte eins dominierten die hervorragend eingestellten Gäste das Spielgeschehen gänzlich, mit optimal abgestimmtem Offensivpressing verhinderte man einen geordneten Spielaufbau der Austria, die immer wieder zu Fehlern, Ballverlusten oder langen Bällen gezwungen wurde. Aber auch im Ballbesitz überzeugten die Athletiker und erarbeiteten sich nicht nur eine Vielzahl an Eckbällen, sondern auch an Torchancen. Schon in der Anfangsphase wurde der starke Samuel Tetteh zweimal gefährlich (5., 8.), weitere Hochkaräter vergaben danach Holland (21.), abermals Tetteh (44.), Trauner und Luckeneder (45.).

Mit Bilderbuch-Kombination zum Ausgleich

Und dazwischen? Da roch es förmlich nach einem Deja-vu, als Felipe Pires dem LASK eine Lehrstunde in Sachen Effizienz erteilte. Ramsebner attackierte mit Risiko aus der Verteidigung heraus, konnte dann Ranftl gegen den dynamischen Austria-Flügelflitzer nicht richtig absichern, was der mit einem herrlichen Schlenzer ins lange Eck bestrafte (15.). Doch die gute Nachricht aus Sicht der Oberösterreicher: Am Spielverlauf änderte das wenig. Die Schwarz-Weißen blieben dank ihres Pressings und ihres guten Spiels in die Tiefe die bessere und vor allem torgefährlichere Mannschaft. Mit einer Bilderbuch-Kombination belohnten sich die Linzer schließlich: Tetteh bediente Goiginger, der nach einem perfekten Doppelpass mit Joao Victor frei zum Abschluss kam und zum 1:1 einschoss (36.). Der längst überfällige Ausgleich!

Joker Berisha stach

So chancenreich wie in Hälfte eins ging es nach der Pause nicht mehr zur Sache. Die Austria hatte nun mehr Ballbesitzphasen, überbrückte das LASK-Pressing des Öfteren auch mal mit langen Bällen – ohne dabei eine einzige nennenswerte Torchance zu kreieren, wohlgemerkt. Anders die Linzer, die zwar auch seltener zwingend wurden, aber dafür richtig: Nach exakt einer Stunde hatte Joao Victor die Riesenchance zur Führung am Fuß, schob den Ball aber knapp vorbei. Besser machte es dann Joker Mergim Berisha: Ranftl bediente den Angreifer nach einem Eckball, der ließ Austria-Goalie Pentz keine Chance 2:1 (80.)! Felix Luckeneder sorgte kurz vor Schluss noch per Kopf für die endgültige Entscheidung (89.). Damit entführte der Aufsteiger erstmals bei einem der sogenannten Großen Vier drei Punkte – und das völlig verdient! Der Vorsprung auf die Austria beträgt nun schon sechs Zähler, zumindest bis Sonntag ist der LASK sogar Vierter.

FK Austria Wien – LASK 1:3 (1:1)

Ernst-Happel-Stadion, 5575, SR Hameter

Torfolge: 1:0 Pires (15.), 1:1 Goiginger (36.), 1:2 Berisha (80.), 1:3 Luckeneder (89.).

Austria Wien: Pentz – Klein, Abdul, Stronati, Stangl – Serbest, Holzhauser – Venuto (Vastic 74.), Prokop (Friesenbichler 62.), Pires (Alhassan 88.) – Monschein.

LASK: Pervan – Ramsebner, Trauner, Luckeneder – Ranftl, Holland, Michorl, Wiesinger – Goiginger (Riemann 90.), Tetteh (Berisha 71.), Joao Victor (Rep 85.).

Gelb: Friesenbichler, Vastic; Michorl, Ramsebner