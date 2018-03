3:1 – Heroisch kämpfende Black Wings glichen Serie aus!

Um exakt 22.50 war er perfekt – der erste Play-off-Sieg der Liwest Black Wings Linz seit acht Spielen bzw. genau acht Jahren (Finalserie 2010) gegen Salzburg. Mit einer unglaublich geschlossenen Mannschaftsleistung zogen die Linzer den „Bullen“ den Nerv, stellten mit dem 3:1-Heimsieg in der EBEL-Halbfinalserie auf 1:1. Fortsetzung am Donnerstag in Salzburg.

Dabei begann das Match absolut nicht nach Wunsch der ausverkauften Keine-Sorgen-EisArena. Nur 20 Sekunden nach Anpfiff musste Andreas Kristler wegen Stockschlags auf die Strafbank. Doch die Linzer überstanden diese Unterzahl bravourös und wurden in einem temporeichen Match immer stärker. In Minute acht war es soweit – Brian Lebler brachte mit seinem 46. Saisontor (neuer Vereinsrekord) die KSA erstmals zum Kochen (8.). Als dann Sebastien Piche in Überzahl den Puck raffiniert ins Kreuzeck schlenzte (15.), entlockte es Manager Christian Perthaler ein lautstarkes „Bist du deppert!“

Trainer Troy Ward wechselte übrigens in seinen beiden Top-Angriffslinien wieder auf das Grunddurchgangs-Line-up. Corey Locke und Fabio Hofer rückten für Rick Schofield und Dan DaSilva in die erste Linie.

Spannring, wer sonst?

Im zweiten Abschnitt hielt erst Linz-Goalie Mike Ouzas mehrmals bärenstark, dann rettete zweimal Aluminium für die Hausherren. Aber auch die Linzer kamen zu guten Chancen (u.a. Stange Joel Broda), eine davon nutzte Patrick Spannring nach einem kurz abgewehrten Kristler-Schuss zum 3:0 (37.). „Der trifft immer nur gegen Salzburg“, schmunzelte Perthaler. Tatsächlich erzielte der Angreifer der dritten Linie vier seiner fünf Saisontreffer gegen Salzburg (einen davon im ersten Semifinalspiel). Die „Bullen“ zeigten sich übrigens immer mehr frustriert, provozierten mehrere Rangeleien, ohne große Konsequenzen.

Defekte Eismaschine verlängerte Pause

Auch die um knapp eine Viertelstunde verlängerte Pause vor dem Schlussdrittel (Defekt an der Eismaschine) brachte die Black Wings vorerst nicht aus dem Konzept, mit aggressiver Defensive überstanden sie eine 1-minütige 3:4- und 22-sekündige 3:5-Unterzahl. Zwei unnötige Strafen von Joel Broda und Shane O´Brian brachten kurz darauf eine neuerliche 3:5-Situation, die Salzburg durch John Hughes zum 3:1 nutzte (51.). Danach belagerten die Gäste das Tor von Ouzas, die Linzer wehrten sich leidenschaftlich – mit Erfolg. Ausgleich in der Serie! „Das war ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben so verdammt hart gearbeitet heute“, strahlte der Mann des Spiels, Goalie Ouzas, in einer ersten Stellungnahme auf ServusTV.

Im zweiten Semifinale glich der HCB Südtirol gegen die Vienna Capitals durch einen 4:1-Heimsieg aus.

EBEL, Semifinale, 2. Spiel: EHC Liwest Black WIngs Linz – RB Salzburg 3:1 (2:0, 1:0, 0:1). Torfolge: 1:0 (8.) Lebler, 2:0 (15.) Piche, 3:0 (37.), 3:1 (51.) Hughes.

Stand in der best-of-7-Serie: 1:1.

Nächstes Spiel: Donnerstag, 19.20 in Salzburg.