31 Tote in Gedränge bei Kirchenveranstaltung in Nigeria

In einem Gedränge bei einer Kirchenveranstaltung im Süden Nigerias sind mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen. Sieben weitere Menschen wurden bei dem Vorfall in der Stadt Port Harcourt verletzt, wie die Polizei der Deutschen Presse-Agentur am Samstag bestätigte. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP hatte die Ausgabe von Lebensmitteln zu dem Unglück geführt. Das Gedränge entstand demnach, als bei einer Kirche Lebensmittel für Bedürftige verteilt wurden.

Das westafrikanische Nigeria ist für die Versorgung seiner Bevölkerung unter anderem auf den Import von Getreide aus Russland und der Ukraine angewiesen. Derzeit ist die weltweite Versorgung mit Getreide gefährdet, da die russische Marine ukrainische Häfen für die Ausfuhr blockiert und der Westen Sanktionen gegen Moskau verhängt hat.