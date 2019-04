32 Hausdurchsuchungen: Schwerer Schlag gegen die Neonazi-Szene

Bei Razzien in der rechtsextremen Szene hat die Polizei 32 Hausdurchsuchungen in ganz Österreich durchgeführt.

Ausgangspunkt war laut Christian Pilnacek (Generalsekretär im Justizministerium) ein Konzert im Frühling des Vorjahres in der neonazistischen Szene in der Obersteiermark.

Rund 90 Beschuldigte

An der Razzia, die am Dienstag in den frühen Morgenstunden in allen Bundesländern außer Tirol lanciert wurde, waren 217 Beamte des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), der zuständigen Landesämter für Verfassungsschutz, des Einsatzkommandos Cobra und der jeweiligen Einsatzeinheiten in den Ländern beteiligt. „Die Bilder zeigen, dass es dem Täterkreis um eine Heroisierung nazistischer Ideen gegangen ist“, betonte Pilnacek. Auch einige Waffen und Kriegsmaterialien wurden sichergestellt, darunter Schusswaffen, Granaten sowie verschiedene Hieb- und Stichwaffen. Kriminaltechnische Untersuchungen würden zeigen, ob und inwieweit die Waffen funktionsfähig sind.

Laut der die Ermittlung führenden Staatsanwaltschaft Leoben laufen die Ermittlungen seit Anfang 2018 gegen mittlerweile rund 90 Beschuldigte. Hauptbeschuldigter ist ein 1990 geborener Steirer, der den Gig organisiert hatte. Bereits im vergangenen Sommer wurde bei Hausdurchsuchungen erhärtet, was letztlich zu der gestrigen Aktion führte. Dass es erst jetzt zu der Aktion kam, erklärte die Staatsanwaltschaft damit, dass „neben den sehr aufwendigen Ermittlungen (…) mit der Bearbeitung des Falls ein mittlerweile im Dauerkrankenstand befindlicher Staatsanwalt befasst war“. Sein Pendant im Innenministerium, Peter Goldgruber, ergänzt: „Die Hausdurchsuchungen zeigen, dass das BVT in Sachen Rechtsextremismus voll handlungsfähig ist.“ Unklar war laut Goldgruber und Pilnacek, ob es Verbindungen der Beschuldigten zu Identitären oder Burschenschaftern gibt. Es werde Aufgabe der weiteren Ermittlungen sein, dies zu klären. Festnahmen habe es bisher nicht gegeben. Die Ermittlungen laufen grundsätzlich nach den Paragrafen 3g Verbotsgesetz.

Viele Aufforderungen

Unabhängig von diesen Kriminalfällen, ging gestern auch die Grundsatzdebatte über Identitäre und die politische Abgrenzung weiter. Spitzenvertreter jüdischer und antifaschistischer Organisationen sowie KZ-Überlebende sehen in einem offenen Brief Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gefordert. Sollte er nicht durchsetzen können, dass sich die FPÖ glaubwürdig von den Identitären trennt und sonstige rechtsextreme Aktivitäten einstellt, wäre eine weitere Zusammenarbeit „untragbar“.

Für die SPÖ ist die Distanzierung von FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache bisher unglaubwürdig, obwohl dieser gestern erneut seine Distanz zur Identitären Bewegung bekräftigte: „Die Identitären sind ein Verein, mit dem die FPÖ nie etwas zu tun gehabt hat.“ Neos und SPÖ verlangen trotzdem die Einberufung des Geheimdienstausschusses zur Aufklärung der Verbindungen zwischen den Identitären und der FPÖ. Laut „Standard“ soll das BVT eine Liste mit 500 Namen von Identitären haben. Die „Mitgliederliste“ soll aus dem Jahr 2015 stammen.