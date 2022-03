32-Jähriger starb bei Wohnhausbrand in OÖ

Ein 32-Jähriger ist Mittwochfrüh bei einem Wohnhausbrand in Kematen am Innbach (Bezirk Grieskirchen) ums Leben gekommen. Laut Polizei starb er an einer Rauchgasvergiftung. Brandursache war demnach eine eingeschaltete Herdplatte.

Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei waren die Flammen im ersten Stock des Gebäudes bereits erloschen.

Im Schlafzimmer fanden die Ermittler die Leiche des Mannes. Das Feuer war in der Küche ausgebrochen.

Brandermittler stellten fest, dass es von einer eingeschalteten Herdplatte ausgegangen war. Durch die unzureichende Luftzufuhr wurde die Wohnung stark verrußt und der Bewohner starb an den Rauchgasen.