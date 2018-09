33 1/3 in Ehr’n

Als sich das „Kulturzentrum Alter Schl8hof“ im Mai 1985 frisch geschlüpft ans Tageslicht schälte, hatten sich Markus Binder und Hanspeter Falkner als Attwenger noch gar nicht gefunden. Ein Jahr nach ihrem ersten Auftritt im April 1990 fand sich das Duo aber am 26. April 1991 in Wels ein, um erstmals den Schl8hof musikalisch zu beehren. Freitagabend ist es — nach 13 seither erfolgten Konzerten — wieder soweit.

Von der Fleischfabrik zum Kulturzentrum

bezahlte Anzeige

Der Zahlen nicht genug! Anlass für das Konzert am Freitag von Attwenger ist das Jubliäum 33 1/3 Jahre Alter Sch8thof Wels. Diesen unrunden Geburtstag feiern nicht nur die Wegbegleiter Attwenger, sondern auch Christof Kurzmann und sein Orchester 33 1/3. Seit 1996 gastierte das Orchester jedes Jahr im Schl8hof, der auch jener Ort ist, an dem das filmische Porträt des Orchesters 1998 von Peter Hörmanseder (heute Teil der Kabarett-Formation maschek) gedreht wurde.

Die Geschichte des Alten Schlachthofes (damals noch ganz ohne Ziffer) begann 1910. Damals wurde der Betrieb — also Tierzerteilung etc. — aufgenommen, 1978 wieder eingestellt. Ab 1982 siedelten sich Welser Kulturinitiativen in zwei Räumen des ehemaligen Fleischverarbeitungsbetriebes an, nach längeren Verhandlungen und Umbauten wurde im Mai 1985 das Kulturzentrum Alter Schl8hof eröffnet — exakt vor 33 1/3 Jahren.

Anna „The Unused Word“ Schauberger feiert im September selbst ihren 33 1/3. Geburstag und wird mit einer Performance den heutigen Feierabend unterstützen. Ebenso wie The No The, die ihre Lowbudget DIY Rock ’n‘ Roll-Show auf die Bühne bringen. Zu den Feiernden gesellen sich noch Manfred — Bulbul — Engelmayer und Mischgeschick. Um die Ziffernspielereien auf die Spitze zu treiben: Der Eintritt für den Freitagabend im Sch8hof (Beginn: 20 Uhr) kostet € 13,33. Ein temporärer Plattenladen und eine Plattencover-Ausstellung runden das Jubiläumsangebot in Wels ab.

mmo