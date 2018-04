3:4 — In Minute 77 ging Linz k.o.

bezahlte Anzeige

Stark gespielt, aber mit dem Rücken zur Wand — als das packende fünfte Semifinalspiel zwischen den Liwest Black Wings Linz und Red Bull Salzburg bei 3:3 in die Verlängerung ging, war klar: Wer den ersten Fehler macht, verliert diesen Eishockey-Krimi. Und es waren die Stahlstädter, genauer gesagt Corey Locke. Er musste wegen unnötigen Haltens auf die Strafbank. Die Hausherren nutzten die Disziplinlosigkeit eiskalt aus, Schremp versenkte den Puck nach exakt 76:53 Minuten im Netz.

Linzer ebenbürtig

Die „Bullen“ führen damit in der Serie, die bisher nur Heimsiege brachte, mit 3:2, haben nun am Mittwoch (20.20) in der Keine-Sorgen-EisArena die erste Chance, ins Finale einzuziehen. Dort wartet der HCB Südtirol, der Meister Vienna Capitals mit 4:1 in den Urlaub schickte.

Aber noch ist es lange nicht soweit, denn die Black Wings zeigten im Volksgarten einmal mehr, dass sie ebenbürtig sind. Erst sorgten Fabio Hofer (8.) und Jonathan D’Aversa (25./SH) zwei Mal für die Führung, dann konnte der 2:3-Rückstand von Dan DaSilva egalisiert werden (35./PP). Doch es sollte knapp nicht reichen, in der ersten Overtime zwischen den beiden Teams seit 3. Jänner 2016 bzw. 18 Spielen hatten die Mozartstädter schließlich das bessere Ende für sich.

Für das „Do-or-Die“-Match müssen sich die Wings nun alle ein Beispiel an Stürmer Hofer nehmen. Der 27-Jährige musste im zweiten Drittel wegen des Verdachts auf Nasenbeinbruch behandelt werden, stellte sich danach bis zum Ende den Salzburgern entgegen. „Das gehört dazu“, machte der Goalgetter daraus allerdings keine große Sache.

Bozen im Finale

Der HCB Südtirol sorgte indes für die ganz große Sensation. Die Italiener, nur als Sechste ins Play-off eingezogen, eliminierten Titelverteidiger Vienna Capitals nach einem 2:1-Auswärtssieg mit 4:1.

Damit ist klar: Die Black Wings Linz müssen heuer die EBEL gewinnen, wollen sie im Sommer wieder in der Champions Hockey League spielen.

t.h.

EBEL, Halbfinale, 5. Spiel: Salzburg – Black Wings 4:3 n.V. (1:1, 2:2, 0:0; 1:0). Tore: 0:1 Hofer (8.), 1:1 Harris (16.), 1:2 D’Aversa (25./SH), 2:2 Duncan (26.), 3:2 Hughes (30.), 3:3 DaSilva (35./PP), 4:3 Schremp (77./PP). Serie: 3:2.

Vienna Capitals – HCB Südtirol 1:2 (1:0, 0:2, 0:0). Endstand in der Serie: 1:4.

6. Spiel: Mittwoch, 20.20.

7. Spiel (falls nötig): Freitag.