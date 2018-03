3:4 — Linzer Play-off-Fehlstart

Von Tobias Hörtenhuber

Es war ein packendes Play-off-Match, das sich die Black Wings Linz und Zagreb lieferten. Die Hausherren präsentierten sich viel stärker als zuletzt, die Kroaten schlugen aber nach den Treffern von Broda (7., 28.) und Lebler (14.) immer wieder zurück, holten ein 1:3 auf. Am Ende rächten sich die vergebenen Chancen (teilweise mit Pech) der Linzer, Zagreb traf in der Verlängerung mit einem abgefälschten Schuss zum bitteren 4:3, man hörte nur noch die Zagreb-Fans singen.

Wer den intensiven Schlagabtausch gesehen hat, der weiß — Eishockey ist ab dem Viertelfinale zum Teil fast eine andere Sportart…

Die fünfte Jahreszeit

Es gibt aber noch weitere sichere Zeichen, an denen man merkt, dass die fünfte Jahreszeit im Lande ist. Nämlich wenn…

… sich schon eine Dreiviertelstunde vor dem Face-off eine lange Schlange vor dem Eingang der Keine-Sorgen-Eis-Arena bildet.

… die Black-Wings-Cracks viel lauter als sonst und mit Standing-Ovations begrüßt werden.

… auch die VIP-Tribüne in die Fangesänge einstimmt, sich ob des Lärms fast die Decke der KSA hebt..

… BWL-Manager Christian Perthaler während des Spiels hypernervös auf und ab läuft.

… sich die Spieler den üblichen Handshake für das Ende der Serie aufheben.

Das Viertelfinale (Best-of-7) geht für Linz schon am Sonntag (17.30) auswärts in Zagreb weiter.

In Kroatien stehen mehr als 5000 Fans hinter ihren „Bären“. Was die Linzer aber wenig beeindruckte, zwei der drei Saisonspiele in Zagreb gewannen die Wings, zuletzt mit 3:2 in der Pick Round.

EBEL, Viertelfinale (Best-of-7), 1. Spiel: EHC Liwest Black Wings Linz – KHL Zagreb 3:4 n.V. (2:0, 1:2, 0:1; 0:1). Tore: 1:0 (7.) Broda, 2:0 (14.) Lebler, 2:1 (24.) Lehtonen, 3:1 (28.) Broda, 3:2 (35.) Noonan, 3:3 (41.) Kudelka, 3:4 (65.) Lehtonen.

KAC – HCB Südtirol 1:3, Salzburg – Dornbirn 3:2 n.V., Vienna Capitals – Innsbruck 4:1.

2. Spiel, Sonntag, 17.20: HCB Südtirol – KAC (live auf servushockeynight.com); 17.30: Zagreb – Liwest Black Wings Linz

Innsbruck – Vienna Capitals, Dornbirn – Salzburg (live auf Sky Sport HD).

Weitere Termine: Dienstag (13.3.), Freitag (16.3.). Falls nötig: 18. März, 20. März, 23. März.