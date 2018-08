340 m² für Bücher und Digitales

Mit Beginn des nächsten Jahres soll nach entsprechendem Gemeinderatsbeschluss am 20. September die bestehende Stadtbibliothek im Volkshaus Auwiesen zu einem Bibliothekscenter erweitert werden und mit künftig rund 340 Quadratmetern zum zweitzweitgrößten Standort nach dem Wissensturm in Linz werden. Der Bereich im Volkshaus, der bisher den Seniorenclub beherbergte, wird zur Kinder- und Jugendbibliothek mit eigenem Eingang, der Seniorenclub wandert in den ersten Stock (Aufzug vorhanden). Das bisherige Bibliotheksareal bekommt ein Back-office und im Keller kommen zwei Lagerräume dazu.

Im Zuge der Neustrukturierung der Bibliothekslandschaft in Linz wurden die Standorte von zehn auf sechs reduziert. Auwiesen hat dadurch, sowie durch die Erweiterung der Öffnungszeiten von 19 auf 29 Stunden, die Erhöhung der Mitarbeiter von drei auf sechs und den Ausbau des Angebots eine Steigerung der Entlehnungen von 2016 auf 2017 um 60 Prozent erreicht. Auch die gute Erreichbarkeit sprach für den Ausbau dieses Standortes. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 200.000 Euro, finanziert von der Stadt Linz. Bis März 2019 soll der Umbau abgeschlossen sein. Eine längere Schließung des Bibliotheksbetriebes ist nicht zu erwarten. „Das Center Auwiesen soll vor allem in den Bereichen Digitale Bibliothek und Digitales Lernen sowie mit dem Ausbau des Kinder- und Jugendbereichs punkten. Bibliotheken sind heute Mediencenter“, betont Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer.

