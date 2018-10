36-Jähriger zu 18 Jahren Haft nach Mordversuch an Ehefrau verurteilt

LINZ —Ein 36-Jähriger, der seine Frau mehrfach vergewaltigt und schließlich zu töten versucht haben soll, ist am Montag am Landesgericht Linz nicht rechtskräftig zu 18 Jahren Haft verurteilt worden. Zudem wird er in eine Anstalt für abnorme Rechtsbrecher eingewiesen und muss dem Opfer 12.000 Euro Teilschmerzengeld bzw. Teilschadenersatz zahlen.

Laut Anklage hat der staatenlose gebürtige Kosovare seine Frau zwischen Ende 2016 und Ende 2017 viermal mit Gewalt – Schlägen oder Würgen mit einem Kabel – zum Sex gezwungen. Am 7. Dezember 2017 eskalierte die Situation: Nachdem er in der Nacht zuvor zweimal versucht habe, sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung der Frau zu verschaffen, tauchte er am Vormittag am Arbeitsplatz der Kroatin (34) auf. Dort soll er zuerst mit einer Schreckschusspistole auf sie geschossen und dann mehrmals mit einem Klappmesser auf sie eingestochen haben. Der Mann wurde gefasst, als er im Jänner mit einem Bus aus Prag nach Linz kam. Das Opfer überlebte die Attacke dank einer Notoperation.

bezahlte Anzeige

Wollte sie nicht töten

Der Angeklagte gab zwar die Messerattacke zu, behauptete aber, er habe er nur mit seiner Frau über die anstehende Scheidung reden und sie nicht töten wollen. Die Vergewaltigungen und auch die Schilderungen seiner Noch-Ehefrau über Gewalt und Drohungen wies er zurück. Er stellte sich vielmehr als Opfer seiner Partnerin hin, diese habe Drogen genommen, ihn jahrelang psychisch misshandelt und ihn immer wieder falsch beschuldigt. „Ich wollte sie nicht umbringen, nur verletzen. Es tut mir sehr leid“, sagte er in seinen Schlussworten. „Ich bin überzeugt, dass sich beide nichts geschenkt haben“, betonte sein Verteidiger, der eine schwere Körperverletzung und keinen Mordversuch sah.

Davon war zunächst auch die Staatsanwaltschaft ausgegangen, dann sei er aber „gescheiter geworden“, so der Staatsanwalt.