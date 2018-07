36-Jähriger zweimal von Teleskoplader überrollt

GEINBERG — Gleich zweimal von einem Teleskoplader überrollt wurde am Montag ein 36-jähriger Innviertler in Geinberg (Bezirk Ried). Sein Kollege hatte ihn übersehen, mit der Frontschaufel niedergestoßen und überfahren. Als er den Widerstand bemerkte, setzte der 21-Jährige reflexartig zurück und überrollte den am Boden Liegenden ein zweites Mal mit der Arbeitsmaschine, berichtete die Polizei. Der 36-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Beckenverletzungen. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Linz geflogen.