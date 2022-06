Ein 39-Jähriger aus Leonding bei Linz ist nach einer Sonnwendfeier am Wochenende auf dem Fußweg nach Hause gestorben.

Ein Passant fand den regungslosen Mann, für den jede Hilfe zu spät kam, in einer Wiese. Die Polizei bestätigte einen Bericht in der „Kronen Zeitung“ am Dienstag.

Eine Obduktion habe keinen Hinweis auf Fremdverschulden ergeben, es sei ein Unfall gewesen, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz mit.