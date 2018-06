40-Jähriger hortete Waffen

Nach Schüssen wurde in einer Wohnung in Wien ganzes Arsenal ausgehoben

WIEN – Dutzende gefähr- liche Objekte hat die Wiener Polizei in einer Wohnung in Wien-Meidling sichergestellt. Darunter befanden sich auch zwei Granaten. Der Polizeieinsatz im Bereich des Altmannsdorfer Angers Samstagabend sorgte für einiges Aufsehen. Die Polizei war von einer Passantin alarmiert worden. Sie berichtete gegen 23.15 Uhr, dass ein Mann dreimal aus dem Fenster einer Wohnung geschossen hätte. Nachdem Beamte die Wohnung lokalisiert hatten, wurde die WEGA-Einsatztruppe alarmiert. Nach dem Eindringen in die Wohnung stießen die Polizisten auf einen 40-jährigen Mann und auf ein ganzes Waffenlager: Rund 80 Waffen, Messer, ein Schwert, Hiebwaffen, aber auch Kriegsgerät wie zwei Granaten und eine Hülse. Letztere wurden von einem Spezialisten begutachtet, sichergestellt und abtransportiert. Gefunden wurden auch Druckluftwaffen und Gaspistolen. Der Waffennarr zeigte sich wegen der Schüsse nicht geständig. Er wurde angezeigt.