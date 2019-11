40 Jahre, die eigentlich 100 sind

Von Eva Hammer

Ihr 40-jähriges Jubiläum feiert die Galerie Seidler in der Linzer Klosterstraße. Der Seidler-Ursprung reicht aber schon exakt 100 Jahre zurück: 1919 gründete Stephan Seidler (1893-1966) die Kunsthandlung „Dürerhaus“ am Taubenmarkt. 380 Kronen und vier „Bauernkrüge“ waren die Gegenleistung für ein Werk von Mathias May, dem damals angesagtesten Linzer Künstler. Seidler verkaufte hauptsächlich „Altkunst“, da sie beim Publikum gut ankam. „Neukunst“, die er selber schuf und studierte, lag ihm aber ebenso nahe. Die rasante Inflation und soziale Nöte in der Ersten Republik brachten Galerie und Kunststudium zum Erliegen. Erst Jahrzehnte später, 1979, gründete Sohn Wilhelm (Jg. 1939) erneut eine Galerie, diesmal in den Räumen des gotischen Hauses in der Klosterstrasse 14. Sohn Alexander Seidler (Jg. 1967) leitet die Galerie nun in der dritten Generation.

Stets ein offenes Ohr für Künstler der Gegenwart

Während anfangs alte Meister aus dem 19. Jahrhundert und noch ältere Werke den Schwerpunkt bildeten, habe sein Vater immer schon ein großes Herz und ein offenes Ohr für Künstler der Gegenwart gehabt, so Alexander Seidler: „Othmar Zechyr war ein guter Freund, ebenso Alois und Annerose Riedl, Robert Mittringer, Peter Sengl … Durch die private Sammlung, die mein Vater sehr gepflegt hat, ist ihre Kunst dann peu à peu zum wesentlichen Bestandteil geworden.“ Zu fast allen Künstlern, die man ausstelle, habe man auch einen starken persönlichen Bezug. Besonderes Augenmerk liege auf zeitgenössischen Künstlern, die überregionale Bekanntheit haben: „Und wir rücken bereits verstorbene Künster, die — wie wir meinen — zu Unrecht in Vergessenheit geraten sind, wieder ins rechte Licht“, sagt Seidler und nennt in diesem Zusammenhang Namen wie Karl Anton Reichel oder Ernst Reschenböck. Zu einem zweiten Standbein der Galerie Seidler hat sich Schmuck entwickelt: „Wir sind die einzigen, die Bakelit-Schmuck und Silber aus der Art Deco-Zeit in Linz anbieten.“

Zum 40-Jahr-Jubiläum präsentieren Vater und Sohn eine umfassende Werkschau aus Stephan Seidlers umfangreichem Nachlass. Seine frühe Malerei, die „braune Periode“, Landschaftsbilder aus dem Mühlviertel, Interieurs („Mein Atelier im Kriege“) und Nachkriegswerke aus der „blauen Periode“, Reiseimpressionen mit Häfen und südländischen Landschaften sowie meisterhafte Skizzen und feine Aquarelle. Im Foyer erfreuen Begegnungen mit Maria Moser, Franz Blaas, Prelog, Annerose und Alois Riedl, Heinz Göbl und vielen anderen Zeitgenossen.