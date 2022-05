40 Jahre „Thriller“: Unveröffentlichte Songs von Michael Jackson

„Thriller“ von Michael Jackson, 1982 erschienen, gilt bis heute als das weltweit meistverkaufte Album.

In einer Edition zum 40. Jubiläum werden bisher unveröffentlichte Songs des Superstars enthalten sein, wie Sony Music am Dienstag mitteilte. „Thriller 40“ soll am 18. November herauskommen.

„Thriller“ stand laut Sony über 500 Wochen in den US-Billboard-Charts, es wurden über 100 Millionen Einheiten seit seiner Erstveröffentlichung am 30. November 1982 verkauft. Zu den größten Hits auf dem Album zählten „Beat It“, „Billie Jean“ und „Thriller“.

Der „King of Pop“ (1958-2009) wurde damit zu einem der bekanntesten Sänger der Welt. Sein exzentrischer Lebensstil und Missbrauchsvorwürfe kratzten später an seinem Image.