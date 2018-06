400 Plätze für Menschen mit Beeinträchtigung

LINZ – 403 zusätzliche Wohnplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen will das Land OÖ bis 2021 schaffen. Damit kann der akute Bedarf vorerst abgedeckt werden. LH Thomas Stelzer und Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer präsentierten am Freitag im Landhaus den konkreten Fahrplan, auf den sich Finanz- und Sozialressort geeinigt haben. Rund 1000 Plätze würden darüber hinaus noch benötigt. Für Stelzer ist der bis 2021 geplante Ausbau daher „noch nicht das Ende der Fahnenstange“. Aktuell gibt es in OÖ bereits rund 4000 Plätze für Menschen mit Beeinträchtigungen. Finanziert werden soll das Paket aus dem Sozialbudget, aus den Einsparungen des Effizienzsteigerungs-Projektes „Sozialressort 2021+“ sowie durch zusätzliche Mittel. An letzteren sind im heurigen Budget 3,6 Mio. Euro vorgesehen. 2019 rechnet Finanzreferent Stelzer mit gut zwei, 2020 mit gut fünf Millionen Euro. „Wenn man noch weitere Einsparungsmöglichkeiten findet, könnte es auch billiger kommen“, sagt Stelzer.

Verschiedenste Betreuungsformen

In den 403 Plätzen sind jene, die seit Beginn der Legislaturperiode fertig wurden, schon eingerechnet, der Löwenanteil folgt aber erst. Konkret sollen bis 2021 in den oö. Alten- und Pflegeheimen 60 integrative Plätze geschaffen werden. 30 Plätze werden in den Statutarstädten Wels, Linz, Steyr in alternativen Wohnformen entstehen. Dort leben die Menschen in einem hohen Grad selbstbestimmt, die Unterstützung erfolgt durch mobile Betreuung und Persönliche Assistenz sowie technische Hilfen. 28 Plätze in Andorf, Wels, Steyr und Linz werden als begleitetes Wohnen realisiert. Das heißt: Tagsüber gibt es mehr Personal als im teilbetreuten Wohnen, jedoch keinen Nachtdienst.

Im ehemaligen Jugendheim in Wegscheid entstehen 50 vollbetreute Wohnplätze, weitere 45 werden in den Alten- und Pflegeheimen in Pram und Bad Hall eingerichtet. 124 Plätze entstehen neu, weitere 66 durch eine Effizienzsteigerung – mehr betreute Personen bei gleichbleibendem Personal.

Gerstorfer erwartet, dass durch die zusätzlichen Plätze Jobs im Ausmaß von 188 Vollzeitäquivalenten geschaffen werden. Sorgen, Personal zu finden, macht sie sich nicht.