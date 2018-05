4000 Pfadfinder kommen nach OÖ

BERG IM ATTERGAU – Vom 6. bis 15. August wird der Lagerplatz „Scout Camp Austria“ in Berg im Attergau zur Weltbühne für die Pfadfinder. Bereits zum 14. Mal heißen die OÖ. Pfadfinder und Pfadfinderinnen 4000 Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 21 Jahren aus 20 Ländern – u. a. aus Taiwan, Russland, Kanada und halb Europa – herzlich willkommen. Unter dem Motto „Home2018“ beschäftigen sich die Pfadfinder dann mit Themen rund um den Begriff „Zuhause“. Es sollen zehn friedliche Tage mit Gleichgesinnten aus aller Welt werden. „Überall auf der Welt gibt es Pfadfinder, da können die Kultur, die Sprache oder das Aussehen noch so unterschiedlich sein, der Pfadfinder-Gedanke ist der gleiche und das merkt man auch an der guten Stimmung im Lager“, weiß Michael Ettinger, Landesleiter der OÖ. Pfadfinder.

Bewältigt wird des Jugend- Event mit 500 Teammitgliedern, die sich ehrenamtlich zur Verfügung stellen. Die Vorbereitungen, die vor zwei Jahren begonnen wurden, laufen derzeit auf Hochtouren, das letzte Vorbereitungswochenende vor Ort für das ehrenamtliche Team findet zu Pfingsten statt. Unterstützt wird das Ereignis von heimischen Unternehmen, die sich mit den Werten und Zielen der Pfadfinder identifizieren. Informationen unter www.home2018.at.