4000 Ukraine-Flüchtlinge in OÖ: Registrierstellen werden ausgebaut

Bisher hat das Land Oberösterreich in enger Abstimmung mit dem Bund und Hilfsorganisationen rund 1700 ukrainische Vertriebene — primär Frauen und Kinder — in organisierten Notschlafstellen oder durch die Nachbarschaftshilfe versorgt: 1283 Personen befinden sich in der Grundversorgung (insgesamt stehen derzeit 1600 Notschlafplätze zur Verfügung), seit dem Wochenende wurden rund 500 Personen an Private vermittelt.

Zählt man jene Ukrainer hinzu, die sich selbstständig ein Quartier organisiert haben, so befinden sich einer Schätzung zu Folge bereits rund 4000 ukrainische Flüchtlinge in OÖ.

„Ich danke dem Land Oberösterreich, den Gemeinden und den eingebundenen Hilfsorganisationen für die rasche und effiziente Hilfe die in den letzten Tagen geleistet wurde. Diese gelebte Partnerschaft ist eine Grundvoraussetzung um die gegenwärtigen humanitären Herausforderungen bewältigen zu können“, betonte Innenminister Gerhard Karner, der sich am Dienstag mit Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer zu einem Arbeitsgespräch traf, um die weitere Vorgangsweise zu besprechen.

„Jetzt geht es darum, die Frauen und Kinder in feste Unterkünfte zu verteilen und zu registrieren, damit ein Zugang zum Arbeitsmarkt und zur Gesundheitsversorgung besteht“, so Hattmannsdorfer.

Mit dem Inkrafttreten der „Vertriebenen“-Verordnung startet das Innenministerium auch hierzulande die Registrierung, und zwar am Linzer Hauptbahnhof und bei der Fremdenpolizei in Wels.

Auf Initiative von Hattmannsdorfer wurde vereinbart, dass in den kommenden Tagen die Registrierstellen ausgebaut werden, damit die Flüchtlinge möglichst rasch erfasst werden können. Damit erhalten sie den Status „Vertriebener“, können vorerst ein Jahr in Österreich bleiben und haben Zugang zum Arbeitsmarkt, zur Gesundheitsversorgung und zu Sozialleistungen.