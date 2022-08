Bei einem Brand in einer koptischen Kirche in Kairo sind am Sonntag 41 Menschen getötet worden. Das Feuer sei aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen, teilten Kirchenvertreter in der ägyptischen Hauptstadt mit. Das Gesundheitsministerium hatte zuvor von 55 Verletzten gesprochen. Rund 5.000 Gläubige seien zu einem Gottesdienst zusammengekommen seien, sagten zwei Vertreter der Sicherheitsbehörden. Es habe eine Massenpanik gegeben.

