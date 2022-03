43-Jähriger erschlägt und zerstückelt Frau in Italien

In Italien hat laut Medienberichten ein Mann die Tötung und Zerstückelung einer seit Wochen verschwundenen jungen Frau gestanden. Am Sonntag vor einer Woche wurde die Leiche der Mittzwanzigerin nahe der norditalienischen Stadt Brescia gefunden, hieß es vonseiten der Polizei. Unklar war jedoch zunächst, wer die Tote war. Die Ermittler hatten den Fall einige Tage nach dem Fund publik gemacht und suchten mit Hilfe von Beschreibungen von Tattoos nach Hinweisen zur Identität.

Wie mehrere italienische Zeitungen in ihren Mittwochsausgaben übereinstimmend meldeten, gestand ein 43 Jahre alter Mann die Tat. Ein Ermittlungsrichter habe den Banker am Mittwochvormittag erneut verhört, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Der Bekannte und Nachbar der Amateur-Pornodarstellerin soll das Opfer im Jänner in der Nähe von Mailand bei einem „Erotik-Spiel“ mit einem Hammer geschlagen und tödlich verletzt haben.

Danach zerstückelte er die Leiche den Berichten zufolge und bewahrte sie zunächst in einer eigens dafür gekauften Kühltruhe auf. Später versuchte er die Körperteile demnach zu verbrennen, was nicht gelang, und entschied sich dann, sie im Umland von Brescia zu entsorgen. Er habe seine Verantwortung zugegeben, zitierte die italienische Internet-Nachrichtenseite Fanpage den Anwalt des mutmaßlichen Täters. Sein Mandant habe sich damit von der Belastung befreien wollen.