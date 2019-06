44-Jährige starb nach Crash mit Pkw

Bei dem Verkehrsunfall am Samstag in Breitenbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist eine 44-Jährige ums Leben gekommen. Die Slowenin war auf dem Sozius eines Motorrads gesessen, das frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Die Frau verstarb an der Unfallstelle. Ein 57-jähriger Landsmann, der das Motorrad lenkte, wurde schwerst verletzt, teilte die Polizei mit.

Zum Unfallhergang berichtete die Exekutive, dass die beiden Slowenen das Schlusslicht einer Gruppe mit elf Motorrädern gebildet hatten. Im Ortsgebiet von Breitenbrunn kam der 57-Jährige auf der B50 Richtung Neusiedl am See aus vorerst unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen den Pkw einer Wienerin. Die 30-Jährige konnte trotz Notbremsung und Auslenkens eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch den heftigen Anprall wurde der Motorradlenker gegen das Auto und die Beifahrerin über den Wagen hinweg auf die Straße geschleudert. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät, der Mann wurde ins Krankenhaus geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.