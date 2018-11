45 Legionen besuchten die Oö. Landesausstellung

„Wir wollen ganz Besonderes über das römische Erbe bieten“, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer bei der Eröffnung. Gestern schloss die 32. Oö. Landesausstellung (27. 4. bis 4. 11.) in Enns, Schlögen und Oberranna ihre Pforten. Fazit: „Die Rückkehr der Legion“ hat 270.322 Besucher interessiert, liegt damit im vorderen Drittel. „Die Besucherzahlen zeigen, dass das Konzept der Landesausstellungen mit außergewöhnlicher Inszenierung und hochkarätigen Exponaten vom Publikum gut angenommen wird“, so Stelzer. Nach 193 Tagen haben — eine Legion sollte 6000 Mann stark sein — 45 Legionen den Hauptstandort Enns und die Außenstellen besetzt. Das Land OÖ hat 11,5 Mio. € beigesteuert.

Es wurden 3332 Museumsführungen in den Ausstellungen durchgeführt, davon 1341 im Museum Lauriacum, 1369 in der Basilika St. Laurenz und 622 pädagogische Vermittlungsprogramme für Schulen. Im Durchschnitt besuchten 1400 Gäste täglich die Ausstellungen, 79 Prozent kamen aus OÖ, 3,4 Prozent aus dem Ausland.

Herzstück der diesjährigen Landesausstellung war das von 600 auf 1300 Quadratmeter Ausstellungsfläche vergrößerte Museum Lauriacum in Enns, das damit und mit den 2500 interaktiv präsentierten Funden zu einem der größten Römermuseen Mitteleuropas avancierte. Besonderes Detail der 32. Landesausstellung: Am Areal der Firma Büsscher & Hoffmann in Enns förderte die Schaugrabung zwischen zwei Schotterschichten der römischen Straße eine römische Goldkette mit goldenem Anhänger zutage. Den Verlust dieses Schmuckstücks dürfte eine gut situierte Dame in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts beklagt haben. Da man in Enns sehr wenige Goldfunde aus der Römerzeit hat, ist die Ausstellung nun um ein Stück reicher.

Zur 32. Landesausstellung hat es ein umfangreiches Rahmenprogramm mit mehr als 100 Veranstaltungen und 50 geförderten Projekten gegeben. Zahlreiche Privatpersonen, Vereine und öffentliche Einrichtungen haben den Besuchern von Musik über Wissenschaft, Kulinarik und Volkskultur bis zu Festen eine Menge geboten. Es hat Workshops im Rahmen der KinderUni OÖ zum Thema Römer gegeben, im Oberen Donautal ist man etwa per Boot oder zu Fuß auf den Spuren der Römer gewandelt. Und die Wanderausstellung „Alle Wege führen nach …“ fand regen Zuspruch.

Landesausstellung 2021: „Adel, Bürger, Arbeiter“

Das diesjährige Ereignis wird Spuren hinterlassen, das Museum Lauriacum nach Umbauarbeiten am 1. Mai 2019 wiedereröffnet. Im Sommer 2019 soll der Donaulimes zum UNESCO-Welterbe ernannt werden, wodurch Römerburgus Oberranna, Römerbad Schlögen und große Flächen von Lauriacum/Enns Welterbestätten wären.

Die nächste Landesausstellung „Adel — Bürger — Arbeiter“ wird 2021 auf Schloss Lamberg, im Innerberger Stadel und im Museum Arbeitswelt präsentiert.