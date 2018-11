450 Jahre blicken die Ennser stolz auf ihren Turm

Text: Melanie Wagenhofer

Alle 15 Minuten drehte ein Türmer Tag und Nacht hoch oben im Feuergang seine Runde, um Wache zu halten über die Stadt und ihre Bewohner. Das sogenannte Nachschlagen der Uhr durch ihn gab der Bevölkerung die Gewissheit, dass der gute Mann auch seiner Arbeit nachgeht. Wurde ein Bewacher eines Feuers gewahr, dann stieß er in dessen Richtung ins Horn und hängte bei Tag eine Fahne, nächtens eine Laterne auf der betroffenen Seite im Turm aus, damit die Helfer wussten, wohin sie müssen. Auch gute Nachrichten verbreitete der Türmer, etwa das Herannahen von hohem Besuch.

Von Anfang an übernahmen Ehepaare die Türmeraufgaben, der Meister und die Meisterin, ihnen waren Lehrlinge unterstellt. „Verstarb ein Teil eines Türmerpaares, musste der andere rasch wieder heiraten. Da wurde einfach jemand zugeteilt“, erzählt Stadtführerin Anneliese Wagner, eine profunde Kennerin der Stadtgeschichte. Türmer und Mitarbeiter hausten gemeinsam im Turm. Über 72 Steinstufen erreichte man die Türmerwohnung, zunächst eine Wohnküche, ein paar Stufen weiter ein Wohnzimmer. Allzu viel Platz war da nicht für all die Leute, bedenkt man, dass der Turm im Geviert zehn Meter misst. „Und obwohl die Türmer so wichtige Aufgaben innehatten, waren sie nicht angesehen. Die Tätigkeit galt als niederer Dienst“, erklärt Wagner. Als Voraussetzung musste zudem ein Instrument beherrscht werden. Die Türmer bliesen nicht nur das Horn, sie fungierten auch als eine Art Stadtmusikanten, die sich bei besonderen Anlässen ihr Gehalt aufbessern konnten, indem sie aufspielten. Das traditionelle Turmblasen nach der Mette zu Weihnachten sei als Tradition der Türmer erhalten geblieben, erklärt Wagner.

Die letzte Bewohnerin

Die letzte Türmerin von Enns war Klara Höllmüller. Sie hat dreimal täglich das Geläut besorgt. „Drei Kinder hat sie dort oben groß gezogen, zwei davon sogar im Turm zur Welt gebracht“, weiß Wagner. Erst in den letzten Jahren gab es im Turm Strom und fließendes Wasser, weshalb die Türmerin lange Zeit jeden Tag frisches Wasser hinauf- und Abwasser wieder hinuntertragen musste. Geheizt wurde mit einem kleinen Eisenöferl, gekocht auf einem gemauerten Herd. Wagner: „Ein mittelalterliches Leben.“ Nach Höllmüllers Tod fand sich 2005 niemand mehr für die besondere Aufgabe. Die Idee, ein sogenanntes Pixelhotel einzurichten, hat den Turm wieder belebt. Aus der Türmerwohnung wurde eine schön gestaltete Suite, die heute gern für Hochzeitsnächte und andere besondere Anlässe genutzt wird.

Der Turmbau

Als der Protestantismus im 15. Jahrhundert durch die vielen Händler, die hier durchzogen und Halt machten, in die Stadt Enns kam und sie eroberte, wurde der Ruf der Bürgerschaft nach einem Glockenturm laut. Damit wollte man vor allem ein sichtbares Zeichen des Stolzes auf und für die Bedeutung der Stadt setzen. Doch König Ferdinand I. sah keinen Grund für so ein Bauwerk und lehnte es ab. Die Ennser ließen sich aber nicht abhalten und fingen einfach an zu bauen. In vier Jahren stampften sie von 1564 bis 1568 das Gebäude mit einer bemerkenswerten Höhe von 60 Metern aus dem Boden. „Eine beachtliche Leistung für damals“, sagt Wagner. Gekostet hat der Turm die riesige Summe von mehr als 10.000 Gulden. Zum Vergleich: Der Wert der größeren Gebäude in der Stadt wurde mit etwa 1000 Gulden veranschlagt. 1565 kam Ferdinands Sohn Maximilian II. in die Stadt und gestattete den Ennsern ihren freistehenden Turm, der bis heute in ganz Österreich einzigartig ist.

Weil das Bauwerk dem Rathaus nicht die Sicht auf die belebte Linzer Straße verstellen sollte, wurde der Turm nicht genau in der Mitte, sondern ein wenig versetzt gebaut. Als Baumaterial verwendete man auch, was vom Abriss der baufälligen Scheiblingkirche übrig war. So wurden alte Grabsteine aus der Kirche zur Pflasterung des Feuerganges verwendet. Die Marmoraltarplatte wurde von den Türmern als Tisch verwendet, so manches Kartenspiel darauf gespielt und darauf gespeist. Für ein profanes Gebäude Teile eines heiligen Bauwerkes zu verwenden, empfanden manche als pietätlos: „unheiliger Turm“, schimpften manche. Anstelle eines Kreuzes setzte man eine Figur auf die Spitze des Turmes, die für einige einen Abgott darstellte. Tatsächlich handelt es sich tatsächlich um einen Engel in Victoria-Gestalt, der die Ennser schützen soll. Das Blechkupfer für das Dach haben die Ennser in Wien bestellt und mit dem Schiff anliefern lassen.

Das besondere Bauwerk entstand am Übergang von der Gotik zur Renaissance, das spiegelt sich auch in der Architektur wieder. Besonders schön gestaltet wurde die Südseite, die die Händler zuerst sahen, wenn sie am Stadtplatz einzogen. Unter dem Feuergang wurde im ersten Feld die Uhr angebracht, in den vier Ecken die Symbole der vier Evangelisten. Im nächsten Feld befindet sich die Glockenstube mit den sechs Glocken. Diese wurden 1948 in St. Florian gegossen, nachdem die alten Glocken 1942 eingeschmolzen und als Kriegsmaterial verwendet worden waren. Wiederum darunter sieht man den Doppeladler der Habsburger und im untersten Feld lateinische Spruchbänder, die über den Turmbau berichten. Zur gleichen Zeit wurden die Fassaden von vielen Stadthäusern im neuen Stil herausgeputzt, am markantesten zeigen das die vielen kleinen Türmchen, mit denen man den Häusern einen burgähnlichen Charakter verleihen wollte. Dafür und auch für den Stadtturm soll Baumeister Hans von Matz verantwortlich sein.

Gefahren stets abgewehrt

Der Ennser Stadtturm war mehrmals in seinem Bestand gefährdet, so sollte einmal das Dach abtragen werden, um das Kupfer zu verkaufen. Die Ennser haben sich stets mit Erfolg dagegen gewehrt und sind auch heute noch stolz auf ihren Turm, mit dem viele persönliche Erinnerungen verbinden.