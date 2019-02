46-jähriger Linzer schickte Teenager-Mädchen auf den Strich

LINZ — Einen Drogendealer, der auch minderjährige Mädchen auf den Strich schickte, hat die Polizei nun ausgeforscht. Der 46-jährige hatte zwischen Dezember 2015 und September 2018 mit der gefährlichen Droge Crystal Meth gehandelt — rund 800 Gramm hatte er an mehrere Abnehmer verkauft, ergaben die Ermittlungen. Doch was die Suchtgiftgruppe des Linzer Stadtpolizeikommandos noch ans Tageslicht gebracht hat, schockiert: Der Linzer soll seit Dezember 2015 eine damals 15- und eine 16-Jährige in die Prostitution gelockt haben — mit Geld und der Abgabe von Drogen. Die Mädchen gingen in unterschiedlichen Lokalen in Enns, Steyr, St. Valentin und in der Wohnung des Mannes in Linz auf den Strich — laut ihren Angaben war dies drei- bis viermal der Fall. Im Jänner 2018 beendet die Ältere der beiden dann den Kontakt zum 46-Jährigen. Die Jüngere brachte dann eine damals noch 17-jährige Linzerin ebenfalls dazu, in der Wohnung des Mannes der Prostitution nachzugehen. Auch sie wurde mit Bargeld und Crystal Meth entlohnt. Im Sommer 2018 wurde dann auch von diesen beiden der Kontakt zu dem Mann abgebrochen.

Scheinehe für Aufenthalt

Dieser soll zudem im Juni des Vorjahres mit einer damals 26-Jährige aus Bosnien eine Scheinehe eingegangen sein. Für Bargeld heiratete er die Frau, um ihr dadurch einen dauerhaften Aufenthalt in Österreich zu ermöglichen. Bei den seit 19. November geführten Einvernahmen zeigt sich der Mann teilweise geständig. Die Ermittlungen, auch gegen die anderen Beteiligten, sind noch am Laufen.