4600 Österreicher im Urlaub von Pleite überrascht

Seit Montag ist es amtlich: Es gibt keine Rettung mehr für den britischen Reisekonzern Thomas Cook. Folge-Insolvenzen wie jener der Österreich-Tochter sind sehr wahrscheinlich. Auch wenn es sich die vergangenen Tage angedeutet hatte, platzte die Meldung dann doch wie eine Bombe in die Urlaubdsidylle von insgesamt rund 600.000 Urlaubern.

Aus Österreich befanden sich am Montag noch 4600 betroffene Urlauber in den Zielgebieten, wurde dem VOLKSBLATT bestätigt. Gesten und heute seien demnach 400 noch Abflüge aus Österreich geplant gewesen. Für Betroffene wurde eine Service-Telefonnumer eingerichtet.

Kampf in Österreich

Die Österreich-Tochter des britischen Konzerns, zu der etwa die Marke Neckermann gehört, kämpfte zu Redaktionsschluss noch ums finanzielle Überleben. Die Homepage des Reiseveranstalter war schon seit dem frühen Vormittag nur mehr sehr eingeschränkt erreichbar. Lediglich eine karge Startseite mit der Information, dass man jeglichen Verkauf von Reisen gestoppt habe und die Durchführung von gebuchten Reisen nicht gewährleisten könne war dort neben organisatorischen Informationen zu lesen. Auch wurde bestätigt, dass man Insolvenzantrag stellen werden, sollten sich nicht noch andere Optionen ergeben.

Auswirkungen auf Linz

Am Linzer Flughafen konnte man auf Anfrage am Montag keine konkreten Auskünfte über mögliche Folgen der Pleite geben. Fest steht: Neckermann und andere Thomas- Cook-Töchter vermittelten Reisen mit Abflughafen Linz unter anderem ins ägyptische Hurghada, das bulgarische Burgas und zu zahlreichen griechischen Inseln. Ein Vorteil könnte sein, dass sich die Saison schon an ihrem Ende befindet und die Flüge nicht mehr voll ausgelastet sein könnten, hieß es am Airport. Zu Thomas Cook gehören neben Neckermann Reisen auch Marken wie Bucher Last Minute oder Öger Tours.

Größte Evakuierung

Am schlimmsten betroffen von der Pleite sind neben Deutschen vor allem Passagiere aus Großbritannien. Etwa 150.000 Personen aus dem Königreich sollen an 55 verschiedenen Urlaubsorten von der Pleite überrascht worden sein. Für sie startete die Regierung in London die „Aktion Matterhorn“. Es sei die größte Rückholaktion in Friedenszeiten seit dem Zweiten Weltkrieg, wurden die Dimensionen aufgezeigt. Die ersten Urlauber wurden am Montag unter anderem von den griechischen Ferieninseln Kos, Korfu und Zakynthos heimgeholt.

Aus Spanien startete ein erster Sonderflug mit 350 Passagieren an Bord Richtung Glasgow. Tausende deutsche Passagiere klammern ihre Hoffnung auch daran, dass die Airline-Tochter Condor des Pleite-Konzerns ihren Betrieb aufrecht erhält. Die deutsche Regierung prüft die Möglichkeit eines Überbrückungskredits für die Fluggesellschaft.

Milliarden Schulden

Mit der 1841 vom Baptistenprediger Cook gegründete Airline schlitterte ein Stück Fluggeschichte in die Pleite. Der zweitgrößte Reisekonzern der Welt beförderte zuletzt mit 22.000 Mitarbeitern jährlich 19 Millionen Passagiere. Das Finanzloch hatte allerdings mittlerweile Ausmaße angenommen, die nicht mehr tragbar waren. Zuletzt waren die Verbindlichkeiten mit ungefähr 1,90 Milliarden Euro beziffert worden.

Nun zittern die Mitarbeiter um ihre Jobs. Hierzulande beschäftigt Thomas Cook Österreich 57 Mitarbeiter, hieß es am Montag gegenüber dem VOLKSBLATT.