47-jähriger Autofahrer starb bei Frontalzusammenstoß in OÖ

Ein 47-jähriger Mann aus Wels ist Samstagfrüh bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw in Krenglbach (Bezirk Wels-Land) gestorben. Rettung und Notarzt versuchten den Mann, der in seinem Auto eingeklemmt wurde, noch vergeblich zu reanimieren, berichtete die Polizei Oberösterreich. Er erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der 47-Jährige kam mit seinem Auto bei Katzbach auf der Innviertler Straße (B137) Richtung Grieskirchen auf der regennassen Straße über die Fahrbahnmitte und prallte frontal gegen den entgegenkommenden Lkw. Durch die Wucht des Anpralls wurde sein Auto auf die Straßenböschung geschleudert. Nachkommende Autofahrer verständigten die Einsatzkräfte und leisteten Erste-Hilfe. Der 55-jährige Lenker des Lkw erlitt einen Schock.

Die Unfallstelle war wegen der Aufräumarbeiten und der Unfallerhebung für etwa drei Stunden erschwert passierbar. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, sich bei der Polizeiinspektion Krenglbach unter 059133/4182-100 zu melden.