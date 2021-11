Ein 47-Jähriger ist am Freitag auf einer Baustelle im Bezirk Rohrbach aus sieben Metern Höhe auf eine Betonfläche gefallen und tödlich verletzt worden.

Der Mann, der einem Freund bei Arbeiten am Dach geholfen hatte, stürzte aus dem Arbeitskorb eines Hubstaplers. Er dürfte auf der vereisten Umrandung des Korbes ausgerutscht sein, so die Polizei. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.