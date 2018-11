Staatsmedien: Mehr als 100 Verletzte durch Giftgas in Aleppo

Syrische Staatsmedien haben Rebellen vorgeworfen, mehrere Raketen mit Giftgas auf die Großstadt Aleppo abgefeuert zu haben. Bei dem Beschuss von drei Orten in der nordsyrischen Stadt seien 107 Menschen verletzt worden. Sie litten unter teils schweren Atemproblemen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur SANA am späten Samstagabend mit Verweis auf Krankenhausinformationen aus der Stadt.

Es habe sich um einen Angriff von „Terroristen“ gehandelt. Die Agentur verbreitete zudem Fotos und Videos, die zeigen sollen, wie zahlreiche Menschen mit Atemproblemen in Krankenhäusern behandelt werden.

Syrische Rebellen in der Umgebung wiesen die Anschuldigungen als „erfunden“ zurück. Es handle sich um „Lügen, die dazu dienen sollen, die Verbrechen des Regimes gegen die syrische Bevölkerung zu überdecken“, sagte ein Sprecher der Nationalen Befreiungsfront, eines Bündnisses mehrerer Rebellengruppen. Nach der Rückeroberung Aleppos durch Regierungstruppen im Dezember 2016 hatte sich die Lage in der Millionenmetropole deutlich beruhigt.

Zuvor waren laut Aktivisten bei einer Offensive der Jihadistenmiliz „Islamischer Staat“ im Osten Syriens mindestens 47 Kämpfer der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) getötet worden. Laut „Syrischer Beobachtungsstelle für Menschenrechte“ unternahm der IS am Freitag und Samstag Vorstöße aus seinen verbliebenen Gebieten in der Provinz Deir ez-Zor gegen Stellungen der kurdisch-geführten SDF-Allianz.

Dabei seien auch 39 Jihadisten gestorben, hieß es. Allein am Samstag habe der IS drei Angriffe auf die Orte Al-Bahra und Gharanij sowie auf ein Gelände in der Nähe des Ölfelds von Al-Tanak ausgeführt. Dabei seien 29 SDF-Kämpfer getötet worden. Am Freitag hatte die Jihadistenmiliz laut der Beobachtungsstelle einen Großangriff auf Al-Bahra unternommen.