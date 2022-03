49.323 Corona-Neuinfektionen und 27 Tote in Österreich

Das Gesundheitsministerium vermeldete am Freitag, 11. März 2022, 49.323 Neuinfektionen mit Covid-19. In den letzten 24 Stunden starben in Österreich 27 Menschen.

Die 49.323 Neuinfektionen (Stand 11. März, 9:30 Uhr) teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf: Burgenland: 1.600, Kärnten: 2.783, Niederösterreich: 11.821, Oberösterreich: 8.498, Salzburg: 2.709, Steiermark: 7.786, Tirol: 3.148, Vorarlberg: 2.297 und Wien: 8.681.

Gestorben (Stand 11. März, 9:30 Uhr) sind an den Folgen der Infektion mit dem neuen Coronavirus bisher 15.163 Personen, die meisten davon – nämlich 3.122 – in Wien.

Zahlen der weiteren Bundesländer: Burgenland (488), Kärnten (1.198), Niederösterreich (2.873), Oberösterreich (2.554), Salzburg (858), Steiermark (2.682), Tirol (887) und Vorarlberg (501).