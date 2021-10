49-jähriger Alkolenker landete in OÖ in Bachbett

Ein 49-jähriger Alkolenker ist Freitagabend in Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf an der Krems) beim Überholen mit seinem Wagen mit einem vor ihm fahrenden Pkw, der gerade links abbiegen wollte, zusammengestoßen.

Dabei wurde das Auto des Alkolenkers in ein Bachbett geschleudert. Der Fahrer mit 1,5 Promille Alkohol im Blut und seine drei Mitfahrer mussten ins Spital gebracht werden, berichtete die Polizei.

Der Mann war kurz nach 19.00 Uhr mit seinem Pkw auf der Schlierbacher-Landesstraße von Kremsmünster kommend Richtung Wartberg unterwegs und schloss auf eine Fahrzeug-Kolonne auf, die hinter einem Traktor nachfuhr.

Als der 49-Jährige mit seinem Wagen zum Überholen ansetzen, bog zeitgleich der vor ihm fahrende Pkw nach links ab und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde das Auto des 49-Jährigen über die am linken Fahrbahnrand befindliche Leitschiene katapultiert und kam nach etwa 30 Metern in einem fünf Meter unterhalb der Fahrbahn befindlichen Bachbett auf dem Dach zum Liegen.

Der Alkolenker wurde von Ersthelfern der Feuerwehr aus dem demolierten Fahrzeug geborgen und gemeinsam mit seinen drei Mitfahrern ins Spital gebracht. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,5 Promille, weshalb er den Führerschein an Ort und Stelle abgeben musste. Der zweite am Unfall beteiligte Wagen eines 28-Jährigen wurde über den rechten Fahrbahnrand in eine angrenzende Wiese geschleudert. Die Insassen blieben dabei unverletzt.

Aufgrund der austretenden Flüssigkeit des Pkw, welcher im Bachbett lag, errichtete die Feuerwehr eine Ölsperre. Nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf verständigten die Polizisten ein Entsorgungsunternehmen, welches die Absaugung des verunreinigten Wassers vornahm. Die Schlierbacher-Landesstraße war für die Dauer von zwei Stunden gesperrt.

Ebenfalls verletzt wurde ein 18-jähriger Autofahrer Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Molln (Bezirk Kirchdorf an der Krems). Der Mann verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte mit dem Wagen gegen die rechte Leitschiene, kam links von der Fahrbahn ab und stieß gegen mehrere Bäume im angrenzenden Wald. Die Rettung versorgte den Lenker und brachte ihn ins Krankenhaus.