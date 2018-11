49,4 Kilometer in 320 Tagen

Von Oliver Koch

Ja! So muss ein Schweinsschnitzerl schmecken! Dünn, zart, mager, saftig und mit einer gschmackigen Panier. Und das Beste ist: Das Schwein hatte vom Beginn der Wertschöpfungskette bis es hier im Zirbenschlössl auf dem Teller liegt einen kurzen Weg hinter sich; und zwar lediglich 49,4 Kilometer. Dabei hat es das Hoamatland nicht verlassen, auch wenn die Reise ganz schön lange gedauert hat nämlich 320 Tage, das sind nicht ganz elf Monate.

115 Tage Tragezeit

Doch am besten erzählen wir die Wertschöpfungsgeschichte von Anfang an. Begonnen hat der Weg in der genossenschaftlich geführten Besamungsstation in Steinhaus bei Wels, wo in Summe 270 Eber unter höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards Sperma für rund 420.000 Portionen ejakulieren. Mittels einer dieser Samenpackungen wurde dann am Hof der Familie Schmidhuber in Thalheim bei Wels eine Sau (so heißt das weibliche Schwein) künstlich befruchtet. Gesagt, getan – und nach 115 Tagen kamen dann putzige Ferkerl zur Welt, die auf dem Zuchtbetrieb binnen 90 Tagen bis zu einem Gewicht von etwa acht Kilogramm großgezogen wurden. Dann ging es für die Ferkerl weiter zum Mastbetrieb der Familie Knogler, die in Gunskirchen arbeiten. Dort legten die Schweine ordentlich an Gewicht zu. Im Schnitt sind es etwa 800 Gramm pro Tag, bis sie nach 110 Tagen im Mastbetrieb ihr ideales Schlachtgewicht von zirka 110 Kilogramm erreichen. Von Gunskirchen ging es dann – vermittelt vom Verband landwirtschaftlicher Veredelungsproduzenten – Richtung Sattledt in den Schlachtbetrieb der Familie Strasser. Nach etwa fünf Tagen ist das verarbeitete Fleisch reif, um eben als saftiges, regionales Schnitzerl auf dem Teller zu landen.

Heimisches Futter

Warum schildere ich Ihnen das? Weil die heimische Schweinefleischproduktion im internationalen Vergleich entlang der kompletten Wertschöpfungskette wesentliche Alleinstellungsmerkmale aufweist, wie Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger sagt: „Neben der regionalen Wertschöpfung, Arbeitsplatzsicherung und den kurzen Transportwegen zeichnet die heimischen Schweinebetriebe auch die Tatsache aus, dass knapp 80 Prozent des Futters hierzulande produziert werden.“ Abgerundet wird die Wertschöpfungskette durch das AMA-Gütesiegel und durch die Daten-Vernetzung. Somit ist beispielsweise jederzeit nachvollziehbar, woher die Tiere kommen und wer die Eltern sind.

Doch in der Branche ist nicht alles so rosig, wie ein wenige Tage altes Ferkel. Die Preise sind im Keller, auch wenn saisonal bedingt – die Bratwürstelsaison steht ja vor der Tür – ebendiese gerade leicht nach oben gehen. Das hängt mit dem internationalen Konkurrenzkampf und dem Wegfall des Russland-Geschäfts seit dem Jahr 2014 zusammen. Hiegelsberger: „Wenn wir wollen, dass unsere bäuerlichen Familienbetriebe auch in Zukunft ein gutes Auslangen finden, ist es ein Gebot der Stunde, bei den Lebensmitteln auf Regionalität zu achten.“ Das ist nebenbei auch makroökonomisch relevant: In Oberösterreich hängen ungefähr 100.000 Jobs an der landwirtschaftlichen Produktion.