49ers gewinnen in NFL-Playoffs 13:10 gegen Packers

Durch ein Field Goal bei auslaufender Uhr haben die San Francisco 49ers ihr Playoff-Duell mit den Green Bay Packers gewonnen und sind nur einen weiteren Sieg vom Einzug in den Super Bowl entfernt. Der Treffer zum 13:10 machte die einzige Führung der Gäste am Samstagabend (Ortszeit) perfekt und beendete die Saison der Packers um Quarterback-Star Aaron Rodgers. Nächster Gegner sind am kommenden Wochenende entweder die Los Angeles Rams oder Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers.

„Es war großer Einsatz der Mannschaft, es war großartig“, sagte 49ers-Quarterback Jimmy Garoppolo. „Wenn ein Team heiß läuft, ist es gefährlich. Wir müssen das jetzt am Laufen halten.“

Bei zweistelligen Minusgraden und fast durchgehend Schneefall in der zweiten Halbzeit taten sich beide Mannschaften schwer mit großen Raumgewinnen im Angriff. Die Packers erzielten zwar schon im ersten Anlauf den ersten Touchdown, brachten ansonsten aber erst im letzten Viertel weitere Punkte auf ihre Seite – unter anderem, weil die 49ers einen Field-Goal-Versuch blockten. Der Wendepunkt war dann ein geblockter Punt-Versuch der Packers, den die 49ers zu einem Touchdown veredelten und die Partie zum 10:10 ausglichen.