5.663 Neuinfektionen und 58 Corona-Tote in Österreich

Österreichweit sind bis Mittwochvormittag innerhalb von 24 Stunden 5.663 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Zugleich starben 58 Infizierte, womit bisher 12.979 Pandemieopfer zu beklagen sind – 426 allein in den vergangenen sieben Tagen. In den Spitälern lagen 2.910 Covid-Patienten, 205 weniger als am Vortag. 638 Betroffene wurden auf Intensivstationen behandelt, auch hier gab es einen Rückgang um 32 belegte Betten, melden Innen- und Gesundheitsministerium.

Die Zahl der neuen Fälle lag unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 6.091. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche) sank damit auf 477 Fälle je 100.000 Einwohner. Seit Pandemiebeginn gab es in Österreich 1,213 Millionen bestätigte Fälle. Genesen sind seit Ausbruch der Epidemie 1,101 Millionen Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden galten 11.685 als wieder gesund. Am Feiertag gab es damit in Österreich 90.048 aktive Fälle, 6.080 weniger als am Tag zuvor. Innerhalb von 24 Stunden wurden 424.010 PCR-Tests eingemeldet, die Positiv-Rate betrug 1,3 Prozent.

Das Burgenland verzeichnete 122 positive Tests in 24 Stunden, Kärnten 358 und Niederösterreich 694. In Oberösterreich gab es 956 weitere Ansteckungen, in Salzburg 412 und in der Steiermark 850. In Tirol kamen 633 Neuinfektionen hinzu, in Vorarlberg 588 und in Wien mit 1.050 in absoluten Zahlen die meisten. Die Bundeshauptstadt hat allerdings weiterhin die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz gemessen an der Bewohnerzahl (297), in Vorarlberg ist es der höchste Wert mit 896 je 100.000 Bundeslandeinwohnern.

114.438 Impfungen wurden am Dienstag verabreicht, geht aus Daten des E-Impfpasses hervor. Bisher haben fast 6,43 Millionen Menschen in Österreich zumindest eine Impfung erhalten. 6,05 Millionen und somit 67,7 Prozent der Einwohner verfügen über ein gültiges Impfzertifikat. Neun Prozent der Impfungen am Dienstag machten die 10.262 Erststiche aus. Den größten Anteil hatten mit 74 Prozent die 84.190 Drittstiche. Innerhalb der vergangenen sieben Tage wurden 752.126 Covid-Schutzimpfungen verabreicht.