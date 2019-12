50-Jähriger hatte Waffenarsenal und hortete gefährliche Chemikalien

BADEN —In der Wohnung eines 50-Jährigen im Bezirk Baden hat die Polizei gefährliche Chemikalien und illegalen Schusswaffen gefunden. Die Chemikalien seien „geeignet zur Herstellung von Sprengstoffen“, erklärte Roland Scherscher vom Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT). Im Zuge der Nachforschungen seitens der Behörden hätte sich aber nicht abgezeichnet, dass der Österreicher einen Anschlag plane, betonte Scherscher. Es wurden keine „nachweislichen extremistischen oder terroristischen Verbindungen festgestellt“.

Der Verdächtige war im September 2019 von Beamten der Polizei Baden nach einem Ladendiebstahl festgenommen worden, er saß mehrere Monate lang in Untersuchungshaft. Die zur Herstellung von Sprengstoffen geeigneten chemischen Substanzen — etwa Aceton, Wasserstoffperoxid, Salzsäure, Schwefelsäure, — hatte der Mann in seiner Wohnung aufbewahrt. Die Waffen — fünf verbotene wie Maschinenpistolen, 58 genehmigungspflichtige Faustfeuerwaffen und 16 Waffen, die registriert hätten werden sollen — wurden unter anderem in einem angemietetem Lagerraum sowie auch in einem Bankschließfach, gefunden. Gegen den Österreicher besteht bereits seit 2003 ein Waffenverbot.