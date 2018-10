50 Jahre für Schönheit und Wohlbefinden

Für ihr 50-jähriges Unternehmerjubiläum wurde jetzt die Linzer Friseurmeisterin Herta Feischl von WKOÖ-Direktor Hermann Pühringer und Landesinnungsmeisterin Erika Rainer ausgezeichnet. Ihre Karriere begann Feischl 1964 als Friseurin in einem Friseursalon in der Fabrikstraße. 1968 machte sie sich mit einem eigenen Friseurstudio in der Schillerstraße selbstständig. Im Jahre 1975 wurde in die Goethestraße und 2001 in die heutige Stammfiliale in die Rainerstraße übersiedelt.

Heute ist das Unternehmen mit insgesamt sieben Standorten in Linz stark vertreten. Großes Augenmerk wird nach wie vor auf den jungen Nachwuchs gelegt. Seit 2001 wurden mehr als 70 Lehrlinge ausgebildet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 22 Mitarbeiter und vier Lehrlinge.