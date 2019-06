5000 Euro für Hinweise auf Mörder

AMSTETTEN — Nach dem tödlichen Gewaltverbrechen an einer 52-jährigen Mühlvierlterin am Abend des 28. Mai in Amstetten hat eine Tochter des Opfers nun einen neuerlichen Facebook-Aufruf gestartet.

„Im Namen von meinem Papa, meiner Schwester und mir – BITTE helft uns den Mörder unserer Gitti/Mama zu finden!“ Für Hinweise auf den oder die Täter sind 5000 € ausgelobt.

Die Tochter der 52-Jährigen schrieb „an alle unsere Facebook-Freunde und darüber hinaus“. Sie wies dabei auch darauf hin, dass sich unter den Fingernägeln der mutmaßlich erwürgten Frau „Hautreste und Blut des Täters“ befunden hätten. „Das heißt, dass der Mörder Kratzspuren haben muss – an Händen, Hals oder im Gesicht.“

Die Frau aus dem Bezirk Perg war nahe eines Parkplatzes des Einkaufszentrums WestSide City im Stadtteil Greinsfurth von Amstetten getötet worden.

Die Leiche wurde in einer Grünfläche aufgefunden. Hinweise auf den oder die Täter werden an das Landeskriminalamt NÖ (LKA) unter Tel.: 059133/30-3333 erbeten.

„Die Einbindung und Mitwirkung der Öffentlichkeit ist von großer Bedeutung für die polizeiliche Arbeit. Jede noch so belanglos scheinende Wahrnehmung kann für die laufenden Ermittlungen wegweisend sein“, betonte LKA-Chef Omar Haijawi-Pirchner.