5000 Euro für Hinweise auf Räuber

Unbekannter hatte Raiba am Donnerstag in Linz-Urfahr überfallen

Nach wie vor gibt es keine Spur zu jenem Mann, der am vergangenen Donnerstag die Raiffeisenbank-Filiale an der Altenbergerstraße in Linz-Urfahr überfallen hat. Die Bank hat daher nun eine Belohnung von 5000 Euro ausgelobt und erhofft sich dadurch Hinweise, die zur Ausforschung bzw. der Festnahme des Täters führen.

Dieser war wie berichtet am Donnerstag gegen 9.15 Uhr in die Filiale marschiert, hatte einen Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe bedroht und ihn den Tresor öffnen lassen. Dem Überfallenen gelang es, das Alarmpaket unter die Geldpackerl zu schmuggeln. Dann musste er sich auf den Boden legen. Das Alarmpaket explodierte schließlich auch, als der Mann bereits auf die Straße geflüchtet war. Aufnahmen aus zwei Überwachungskameras belegten dies. Die rot eingefärbten Scheine warf der Unbekannte dann weg.

Auf seiner Flucht passierte er auch zwei Frauen. Diese hatten aber keine zweckdienlichen Hinweise auf den Täter geben können. Dieser ist 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und war mit einer roten Haube (darunter eine schwarze), dunkelblauer Jeans, dunklen Jacke und grünen Handschuhen bekleidet. Das Gesicht war mit einem dunklen Tuch verhüllt.

Hinweise an das Landeskriminalamt OÖ unter der Telefonnummer 059133/40-3333.