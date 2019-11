52 Mio. Euro Entschädigung für 2384 Wiener Heimkinder

WIEN – Neun Jahre lang wurde im Auftrag der Stadt Wien aufgearbeitet, was Kindern in Einrichtungen der Jugendwohlfahrt zwischen 1945 und 1999 angetan wurde. 2384 Betroffene erhielten finanzielle Hilfeleistungen. Insgesamt wurden mehr als 52 Millionen Euro aufgewendet, geht aus dem Abschlussbericht des Vereins für Verbrechensopferhilfe Weißer Ring hervor, der jetzt vorliegt.

Die Stadt Wien stellte sich in den Jahren 2010 bis 2019 der Aufgabe, das Unrecht, das Kindern in Heimen oder bei Pflegeeltern zugefügt wurde, aufzuarbeiten. „Die Opfer haben Unfassbares erlebt, es ist unsere Pflicht als Stadt, unsere Verantwortung wahrzunehmen, geschehenes Unrecht ohne Relativierung anzuerkennen und uns dafür aufrichtig und zutiefst zu entschuldigen“, sagte Bürgermeister Michael Ludwig. Der Weiße Ring war beauftragt, Unterstützungsmaßnahmen für Menschen durchzuführen, die im Rahmen ihrer Unterbringung in Einrichtungen der Jugendwohlfahrt Opfer von Gewalt wurden. Allen Betroffenen wurde auch Psychotherapie angeboten. Von rund 144.400 genehmigten Einheiten wurde knapp die Hälfte in Anspruch genommen, in Summe um 6,14 Mio. Euro. Zudem gab es die Möglichkeit, Rechtsberatung zu erhalten.