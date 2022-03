53-jähriger Motorradlenker starb bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in St. Peter am Ottersbach (Bezirk Südoststeiermark) ist am Sonntagnachmittag gegen 14.00 Uhr ein Motorradlenker ums Leben gekommen.

Der 53-jährige Einheimische war mit seinem Motorrad von Priebing kommend in Richtung Rosenbergstraße unterwegs, als er auf einer Kreuzung mit dem Pkw eines 22-Jährigen (ebenfalls aus der Südoststeiermark) kollidierte und zu Sturz kam. Der Zweiradlenker verstarb laut Polizei an der Unfallstelle.

Reanimationsversuche des Roten Kreuzes blieben demnach erfolglos. Der Autofahrer, der von Jaun kommend in Richtung Unterrosenberg unterwegs gewesen war, blieb unverletzt.