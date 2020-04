53-Jähriger nach Verkehrsunfall in Oberösterreich verstorben

Ein 53-Jähriger ist am Samstag mit seinem Lieferwagen in Ulrichsberg (Bezirk Rohrbach) eine Böschung hinuntergestürzt und dabei so schwer verletzt worden, dass er später im Spital starb. Der Mann hatte in einer lang gezogenen Kurve auf der abschüssigen Straße die Herrschaft über den Wagen verloren, berichtete der ORF Oberösterreich.

Ein Baum bremste den Sturz ab und der Wagen blieb verkeilt stecken. Ein Fahrzeug des Bundesheeres kam an der Unfallstelle vorbei und vier Soldaten leisteten dem im Wrack Eingeklemmten Erste Hilfe. Ein zufällig vorbeikommender Autolenker, der Notfallsanitäter beim Bundesheer ist, unterstützte sie.

Der Notarzthubschrauber flog den Verletzten in die Unklinik nach Linz. Dort starb der Mann an den Folgen des Unfalls.