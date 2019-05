55 Tote bei Explosion von Tanklastwagen in Niger

Bei der Explosion eines Tanklastwagens im Niger sind nach Behördenangaben 55 Menschen ums Leben gekommen und 36 weitere verletzt worden. Der mit Benzin beladene Lkw explodierte laut Innenministerium in der Nacht auf Montag in der Nähe des Flughafens in der Hauptstadt Niamey. Offenbar hatten Menschen vor der Explosion versucht, Treibstoff von einem umgekippten Transporter aufzufangen.