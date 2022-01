5500 Megawattstunden: Größte PV-Freiflächenanlage in Lenzing

Oberösterreich treibt weiter die Umsetzung der Energiewende voran. Dazu helfen auch heimische Leitbetriebe mit.

„Wir streben bis 2030 eine Verzehnfachung der Solarstromerzeugung an. Einen wichtigen Impuls dazu plant der oö. Faserkonzern Lenzing. Er ist nicht nur ein Leitbetrieb in Oberösterreich, sondern auch ein Vorzeigeunternehmen in Sachen Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit. Mit dem Bau der größten Photovoltaik-Anlage auf einer Freifläche in unserem Bundesland setzt die Lenzing AG einen weiteren Meilenstein in Richtung CO2-neutralen Industriestandort“, so Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner. Der Weg dahin ist geebnet.

Mit dem Genehmigungsbescheid für die Freiflächen-PV-Anlage auf der ehemaligen Deponie Ofenloch durch die Abteilung Raumordnung ist der Startschuss gefallen.

Die rechtskräftige Widmung ist auch die Grundlage für den Erlass des noch ausstehenden Naturschutzbescheides. Nach Vorliegen des bereits in Aussicht gestellten abfallrechtlichen Abänderungsbescheides für die Deponiefläche als weiteren Schritt kann der Faserkonzern dann die geplante PV-Anlage errichten, die jährlich 5500 Megawattstunden Strom erzeugt.

„Das entspricht dem Jahresstrombedarf von mehr als 1700 Haushalten und ist die bisher größte PV-Anlage auf einer Freifläche in Oberösterreich“, so LR Achleitner.