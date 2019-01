57-Jähriger starb bei Brand in seinem Holzhaus

BAD ZELL/SIERNING — Einem Brand seines Holzhauses (Bild) in Bad Zell (Bezirk Freistadt) fiel am Mittwochvormittag der Besitzer zum Opfer. Der 57-Jährige dürfte im Schlafzimmer geraucht haben. Laut Polizei soll er noch versucht haben, das Feuer zu löschen und das Haus zu verlassen. Vermutlich aufgrund der starken Rauchentwicklung verlor der 57-Jährige aber unmittelbar vor der Haustüre das Bewusstsein und blieb dort bewusstlos liegen. Ihm dürften dann die Rauchgase zum Verhängnis geworden sein. Die 13 ausgerückten Feuerwehren konnten den Brand zwar rasch löschen, für den Besitzer kam aber jede Hilfe zu spät.

Video:

Hund in Sierning gerettet

In Sierning (Bez. Steyr-Land) retteten Feuerwehrleute am Abend des 1. Jänner einen in einer versperrten Box gehaltenen Hund aus einem brennenden und stark verrauchten ehemaligen Industriegebäude. Zwei Garagenmieter hatten Rauch aus dem Einfahrtstor im Obergeschoß bemerkt und Alarm geschlagen. Weil die Gebäudedecke geöffnet werden musste, wurden weitere Wehren zu Hilfe gerufen — 132 Florianis waren im Einsatz. Den Brand dürften laut Polizei Zigaretten ausgelöst haben, die nach einer Silvesterfeier fahrlässig in einem Karton-Mistkübel entsorgt worden waren.

85 Feuerwehrmänner waren am Mittwochnachmittag beim Brand der Arnreiter Mühle in Wallern an der Trattnach (Bezirk Grieskirchen) im Einsatz. Im fünften und sechsten Geschoß der Firma war aus unbekannter Ursache Feuer ausgebrochen.