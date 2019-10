58-Jähriger starb bei Oktoberfest in NÖ

Ein 58-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Oktoberfest in Göttlesbrunn (Bezirk Bruck an der Leitha) gestorben. Der Mann war zuvor mit einem 27-Jährigen aneinandergeraten, es kam zu Tätlichkeiten. Kurz darauf brach der 58-Jährige zusammen und verstarb trotz Reanimationsversuchen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Sonntag gegenüber der APA.

Die Männer gerieten gegen Mitternacht aneinander. Ob ein Zusammenhang zwischen der Rauferei und dem Tod des 58-Jährigen besteht, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Die Staatsanwaltschaft habe eine Obduktion angeordnet. Ermittlungen wurden aufgenommen. In den nächsten Tagen sollen laut Polizei Zeugen der Auseinandersetzung einvernommen werden.