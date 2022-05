Bei Forstarbeiten in einem Wald in Trattenbach (Bezirk Neunkirchen) ist am Dienstagnachmittag ein 59-Jähriger verletzt worden.

Der Mann wurde nach Polizeiangaben von einem Baumstamm am Bein getroffen. „Christophorus 9“ flog den Einheimischen in ein nahegelegenes Krankenhaus.